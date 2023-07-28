Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil duyurdu...
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yeni gururu Milli Muharip Uçak KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu. KAAN'ın ilk uçuşunu 27 Aralık'ta yapacağını söyleyen Kotil "Uçak kendi yeteneklerini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçak KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
HÜRJET'İ 2025'TE TESLİM EDECEĞİZ
Aslında mayısta da uçurabilirdik. Eksiğimiz uçuş bilgisayarının, fırlatma koltuğunun, iniş takımlarının hazır olmamasıydı. Hürjet 12 uçuşunu tamamladı. Hürjet'i 2025'te teslim edeceğiz. Kendimize güvenmemiz, yetişen gençlerden kaynaklanıyor. Bin 500 mühendis Milli Muharip'e çalışıyor.
NEDEN VERİLEN TARİHİN ÖNCESİNDE UÇUŞ PLANLANIYOR?
Uçakları blok blok yaparız. 2025'teki uçağı da yapıyoruz. Niye erken uçuyor. Mühendislerin kalitesi yüksek. Şimdiye kadar tüm öğrendiklerimizi bunun üzerine koyduk. Havada uçup uçağın bize bilgi vermesini istiyoruz. 2016'da 60 mühendisi vardı bu projenin. Şimdi 1500 mühendis ve 1500 teknik ekipten kişi var. Uyumayıp çalıştılar. Düşündüğümüzden hızlı gitti. Türkiye'nin savunma sanayisinde zamanları kısılması lazım. Bir uçağın en önemli kısmı hayatta kalabilmesi. 5. neslin hayatta kalma yeteneği oldukça yüksek. Şuan 2 tane daha Milli Muharip yapıyoruz. Geometri biraz daha değişiyor. Biz her yaptığımız uçaktan bir şeyler öğreniyoruz. 2028'de hava kuvvetlerine uçakları teslim etmemiz gerekiyor.
TESLİMATIN 27 ARALIK'TA OLMASININ ÖZEL BİR ANLAMI VAR MI?
Aralık ayından bir gün seçtik. Kurtuluşun başladığı günler. O günlere denk geliyor. Şimdi de Türkiye'yi kurtaran güç ayağa kaldıracak. İlk uçuş Akıncılar'da olacak. Hava Kuvvetleri bize oraya kullandırıyor. 27 Aralık ilk uçuşu gerçekleştireceğiz. Yıl bitmeden uçak havada olacak. Uçak kendi yeteneklerini ortaya koyuyor.
MOTOR VE FÜZE SİSTEMİ
F-16'ın F-110 motorunu kullanıyoruz. 5 tane stoğumuz var. 5 tane daha gelecek. Önümüzdeki günlerde motorlar Türkiye'de yapılacak. Milli Muharip imalat takviminde Türk motoruyla uçacak 2028'de. Malzemeleri aldık, yapıyoruz. Çalışmaları başladı. 2028'de motor, uçağı havaya kaldıracak ama 2028'de Milli Savunma'ya teslim edilmeyecek. Bu motorların gelişmesi için artı 5 yıla ihtiyaç olacak.
F-35 İLE KIYASLADI
ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22'si ve F-35'i var. F-35 dikine kalkabiliyor ve havadan karaya çalışan bir uçak. KAAN'ın F-35, J-20 ve SU-57 ile de bir ilgisi yok. Kendine has bir uçak. Radar bu uçakları görmüyor. Bir an önce bunu havaya kaldırmak istiyoruz. HÜRJET bunu iyi gösterdi. KAAN da bize iyi şeyler gösterecek. Uçağımız 10 numara olacak. Bundan daha iyi insan yetiştirdik. Yurt dışına uzman gönderin diye nasıl yalvardığımı hatırlıyorum. Şimdi TUSAŞ'ta 6 bin mühendis var.
KAÇ TANE ÜRETİLİYOR?
Üretim yaptığımız hangarda 2 Uçak aynı anda yapılabiliyor. TUSAŞ olarak planımız ayda 2 tane teslim etmek. Bunu ATAK'da yaptık. ANKA'da 5 tane yapıyoruz. Gökbey'de de başladık.
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