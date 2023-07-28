Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuş tarihi belli oldu! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil duyurdu...

F-35 İLE KIYASLADI

ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22'si ve F-35'i var. F-35 dikine kalkabiliyor ve havadan karaya çalışan bir uçak. KAAN'ın F-35, J-20 ve SU-57 ile de bir ilgisi yok. Kendine has bir uçak. Radar bu uçakları görmüyor. Bir an önce bunu havaya kaldırmak istiyoruz. HÜRJET bunu iyi gösterdi. KAAN da bize iyi şeyler gösterecek. Uçağımız 10 numara olacak. Bundan daha iyi insan yetiştirdik. Yurt dışına uzman gönderin diye nasıl yalvardığımı hatırlıyorum. Şimdi TUSAŞ'ta 6 bin mühendis var.

KAÇ TANE ÜRETİLİYOR?

Üretim yaptığımız hangarda 2 Uçak aynı anda yapılabiliyor. TUSAŞ olarak planımız ayda 2 tane teslim etmek. Bunu ATAK'da yaptık. ANKA'da 5 tane yapıyoruz. Gökbey'de de başladık.