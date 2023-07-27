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Milli Muharip Uçak Kaan için gardaş Azerbaycan ile iş birliği protokolü! Üretim konusunda birliktelik sağlanacak

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Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Milli Muharip Uçak Kaan için gardaş Azerbaycan ile iş birliği protokolü! Üretim konusunda birliktelik sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında, KAAN'ın geliştirilmesi için iş birliğine gidilecek. İstanbul’da devam eden Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, SSB şahitliğinde imzalanan protokol ile Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan ile ortak üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.

Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere, üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Azerbaycan ile protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) şahitliğinde, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve TUSAŞ AŞ arasında Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği İmza Töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

AZERBAYCAN İLE İŞ BİRLİĞİ

Protokol ile Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilmekte olan 5. nesil Milli Muharip Uçak KAAN'ın geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan ile ortak üretim konularındaki iş birliğinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hedefleniyor.

ÜRETİM HAZIRLIKLARI YAPILACAK

Protokol aynı zamanda, KAAN Projesi kapsamında, Azerbaycan'da yerleşik kabiliyetlerin belirlenmesini, değerlendirilmesini, uygun değerlendirilen tesis ve/veya firmalarda üretim hazırlıklarının yapılmasını, üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve tecrübe paylaşımlarının yapılmasını amaçlıyor.

ALT SİSTEMLER AZERBAYCAN'DA

Çalışma gruplarının karşılıklı ziyaret ve görüşmeleri sonrasında KAAN Projesi kapsamında bazı alt sistemlerin Azerbaycan'da üretilmesi planlanıyor.

İŞ BİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün imza töreninde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirterek iki ülkenin savunma alanında da bir çok anlaşmayı birlikte yaptığını vurguladı.

Milli Muharip Uçak: KAAN MİLLİ MUHARİP UÇAK: KAAN

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