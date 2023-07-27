Başkan Erdoğan BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile görüştü.
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