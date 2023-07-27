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Başkan Erdoğan BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2023
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Başkan Erdoğan BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı yapıldı.

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