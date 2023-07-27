Macaristan ile diplomasi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjrt'nun daveti üzerine yarın Macaristan'ı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjrt'nun daveti üzerine yarın Macaristan'ı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun davetine icabetle 28 Temmuz 2023 tarihinde Macaristan'ı ziyaret edecektir. Ziyaret vesilesiyle, stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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