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Ankara'da kaza yapan TIR alev aldı! Yaşanan patlamalar sonrası Elmadağ Kaymakamlığı'ndan açıklama

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Ankara’da kaza yapan TIR alev aldı! Yaşanan patlamalar sonrası Elmadağ Kaymakamlığı’ndan açıklama

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kaza yapan bir TIR olay sonrası alev aldı. Büyük kısmı yanan TIR'da patlamalar meydana gelirken yaşanan kazada ölü ve yaralı olmadığı belirtildi. İşte detaylar...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kaza yapan bir TIR alevlere teslim oldu. Yanan TIR'da yaşanan patlamalar çevrede panik yarattı.

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever tarafından yapılan açıklamada patlamanın bir tırın kaza yapması sonucu yaşandığı belirtildi.

TIR KAZA YAPINCA PATLADI

Tanrısever sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur." ifadelerini kullandı.

Ankara’da patlama ANKARA'DA PATLAMA

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