Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’ye uzanan kirli elleri kıracağız

DEPREMDE SEFERBER OLDULAR

Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonrasında emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti. Polisi, bekçisi, jandarması, korucusu, askeriyle tüm güvenlik güçlerimiz depremzedelerimize yardım için adeta seferber oldu. Polislerimiz, arama kurtarma çalışmalarından yardım dağıtımına, yağmacılarla mücadeleden asayişin teminine kadar her konuda aktif sorumluluk üstlendi. Depremin 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkilediği dikkate alındığında birkaç münferit hadise dışında süreç suhuletle yönetilmiştir. Dünyanın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında afet sonrasında güvenlik hizmetlerinde Türkiye başarılı bir hizmet vermiştir.

70 YIL DA GEÇSE 15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ

14 Mayıs ve 28 seçimleri döneminde özverili çalışmalarnıda tüm emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Türkiye üstüste iki seçimini demokrasisine yakışır olgunlukla, rekor katılım oranlarıyla, hamdolsun hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan başarıyla yapmıştır. Önceki hafta Cumartesi günü tarihimizin en büyük ihanetlerinden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünü geride bıraktık. Uçak ve silah sesleriyle başlayan karanlık geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha aydınlık bir sabaha çevirdik. 15 Temmuz kıyamımızı 85 milyon olarak hep beraber yeniden hatırladık. Maruz kaldığımız ihanetin büyüklüğü karşısında öfkemiz daha da arttı. Tanklara karşı meydan okumanın gururunu, kendi silahıyla vurulmanın acısını beraber yaşadık. 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ TEPKİSİ

Bilhassa Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'na yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. 253 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Gölbaşı'nda 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geri kalan eşyalar o gece yaşanan vahşetin, FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. Hal böyle iken 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Kendilerine şu çağrıyı yapmak istiyorum; 15 Temmuz'da televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken bu milletin evlatlarının nasıl mücadele verdiğinizi görmek istiyorsanız gelin hemen yanıbaşımızdaki müzeyi ziyaret edin.

Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtları milletimize yaşattıklarını gelin burada görün. O geceyi bizzat yaşamasa dahi FETÖ'cü hainlerin cürümlerine şahit olan birinin FETÖ'ye müsamahakar davranması mümkün değildir. En küçük zaafın bize neye malolacağını hemen yanımızdaki gazi mekanda görebiliyoruz. Hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü boşa çıkarmamızı 17-25 Aralık girişimi sonunda aldığımız önlemlere borçluyuz. Hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık daha büyük bedel ödemek zorunda kalırdık. 15 Temmuz sonrası atılan adımlar güvenlik birimlerimizin görevlerini daha iyi yapmalarını, milletimize daha iyi hizmet etmelerini sağlamıştır.