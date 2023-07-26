26 Temmuz 2023, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız .
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada 15 Temmuz'a ilişkin "Karanlık bir geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha beyaz bir sabaha çevirdik." ifadelerini kullandı. Terörle mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan "Teröristlerin inlerine giriyor onları yok ediyoruz. Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız." dedi. .