BAE ile anlaşmada Türkiye’de 100 bin istihdam! Ankara Büyükelçisi yapılan anlaşmaların detaylarını açıkladı

İKİ ÜLKE ARASINDA 13 YENİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyaretinin her anlamda başarılı olduğunu, yenilenebilir enerji ve adli konular başta olmak üzere farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandığını belirten Zahiri, bu yıl BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurgulayan Zahiri, Şeyh Zayid Vakfına ait çocuk esirgeme vakfının 40 yıldır İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve bunun da BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü, derin ve tarihi bir göstergesi olduğunu ifade etti.