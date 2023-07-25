'Yerinde Dönüşüm'e 8 günde rekor başvuru! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu." açıklamasını yaptı.
'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde rekor başvuru yapıldı.
Önemli açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den geldi.
Özhaseki, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8'inci günde başvuru sayısı 100 bini buldu." dedi.
"ŞEHİRLERİMİZİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ"
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabı Twetter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemize 8. günde başvuru sayısı 100.000'i buldu. Bu müracaatların 86 bin 833'ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz; bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız." ifadelerine yer verdi.
BAKAN ÖZHASEKİ, YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ'NİN İLK TEMELİNİN MALATYA'DA ATILACAĞINI AÇIKLADI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk temelin cumartesi günü Malatya'da atılacağını açıkladı.
Özhaseki, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yerinde dönüşüm çalışmaları için inşaatlara başlanacağını söyleyen Özhaseki, "Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya'da atacağız. Mesela, Hatay Antakya merkezi yıkılmış, Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri imar ve inşa edeceğiz. Malatya'nın meydan projesi, Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu yerde temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki bin sene yaşayacak." dedi.
Özhaseki, yıkıma uğrayan şehir merkezlerinin, tarihi dokuya uygun olarak inşa edileceğini vurgulayarak, "Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımız, her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak 'Bismillah' diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Şehir merkezleri için projeler hazırlandığını anlatan Özhaseki, "Güvenli olan, merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay'da da merkezde yapılaşmaya başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin artı 4 katı geçmeyecek." bilgisini verdi.
AZERBAYCAN, KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM KONUTU İNŞA EDECEK
Özhaseki, Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta afetzedeler için konut yapmak istediğini aktararak, bu inşaatlar için de yerlerin belirlendiğini söyledi.
Deprem bölgesinde konut yapmak isteyen başka ülkelerin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Uluslararası camiadan yardım ve destek vermek isteyenler var. Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudiler de depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyor. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.
İSTANBUL'UN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI
Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için Büyükşehir Belediyesi ile 39 ilçe belediyesinden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi yapıldığını anlattı.
Bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturulacağını söyleyen Özhaseki, "Bu çalışma 1-2 ay sürer. 1-2 ay içinde İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız, yol haritasını belirleyeceğiz." dedi.
Mehmet Özhaseki, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya davet edildi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Evet davet edildi, personelini gönderdiler, kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler. Yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp 'İstanbul dönüşümünü şöyle şöyle yapacağız' diye anlatacağım. Tahmin ediyorum bir ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi bakanlıkta çalışma grupları çalışıyorlar. Dediğim gibi 39 ilçe de İstanbul Büyükşehir de var, AFAD da var, İstanbul Valiliği de var, çalışmamızı hepsiyle birlikte yürüteceğiz. Orada çatı kuruluş biziz. Burada yol haritası çıkarmaya uğraşacağız, 3-4 hafta sürecek, ondan sonra netleşecek."
KİRA ARTIŞLARI
Kira ücretlerindeki artışa ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arzı. Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabii bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız inşallah." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...
- SGK 7440 yapılandırma son ödeme tarihi 2023 | Prim borcu ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? Yapılandırma neleri kapsıyor?
- Turan Tüysüz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Milletvekili Turan Tüysüz hayatı!
- SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…
- 2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- LGS 2. TERCİH EKRANI | LGS 2. tercih nasıl yapılır? MEB lise 1. nakil yerleştirmeye esas nakil işlemleri...
- 40-45 dereceye yükselecek! Meteoroloji 2 gün için uyardı! Kavurucu sıcaklar devam edecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Japon uzman beklenen deprem için uyardı! En çok o ilçeler etkilenecek! Marmara'daki deprem İstanbul'da...
- Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! 2023 MSB sınıflandırma sonuçları...
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkı ne zaman yatar?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı, indirimi ne zaman başlayacak 2023? Şartları, yaş sınırı... Vergisiz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları!
- Adana'da deprem mi oldu son dakika? 25 Temmuz Adana deprem hangi illerde hissedildi? Kozan, Mersin, Niğde, Gaziantep... AFAD, Kandilli son depremler listesi...