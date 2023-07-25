İmamoğlu'nun darbe toplantısına ilişkin çarpıcı iddia! 'Katılımcı' Kemal Kılıçdaroğlu muydu?

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken Ekrem İmamoğlu başlattığı değişim hareketi sonrası yaptığı darbe toplantısıyla adeta Bay Kemal'e meydan okudu. Bu görüntüler siyaset gündemine bomba gibi düşerken toplantının kimin tarafından sızdırıldığı ve toplantıdaki "katılımcı" adlı kullanıcının kim olduğu merak konusu oldu. Gazeteci Mustafa Ertekin yaşananları A Haber ekranlarında yorumladı. İşte detaylar...