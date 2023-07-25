İYİ Parti’de Meral Akşener’in veliahtı kim olacak? ’O ismin önü sessiz sedasız açıldı’ diyerek açıkladı



Bu suçlamalar kervanına CHP'den İyi Parti'ye geçen ama seçim döneminde istifa eden tecrübeli siyasetçi Aytun Çıray da katıldı. Çıray, FETÖ'cüleri devlet kadrolarına yerleştiren İdris Naim Şahin'in adaylığına karşı çıkmış, sonra da kendisinin aday yapılmayacağını öğrenince istifa etmişti.

İstifa gerekçesini anlatırken de "FETÖ'yü yıllarca devlet adına takip etmiş olan bir ilahiyatçıdan aldığım mesaj etkili oldu" diye açıklamıştı.

Daha milletvekili listeleri açıklanmadan ona, "Seni aday yapmayacaklar; çünkü FETÖ istemiyor" diyen kişi yazar İsmail Nacar'dı. Nacar'ın öngörüsü İyi Parti'de FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu.