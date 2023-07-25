İYİ Parti'de Meral Akşener'in veliahtı kim olacak? 'O ismin önü sessiz sedasız açıldı' diyerek açıkladı
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerden ağır yenilgiyle ayrılan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e tepki yağarken, istifalar da devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, partide yaşanan son gelişmeleri köşesine taşırken, "Akşener'in veliahtı kim olacak?" sorusuna da yanıt verdi.
14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonla birlikte yol alan ve hezimete uğrayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e tepkiler devam ediyor. İstifaların da yaşandığı partide sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti'de yaşanan durumları "FETÖ'nün İP oyunu" başlıklı bir yazısında kaleme aldı. Övür, yazısında Akşener'in veliahtını da açıkladı. İşte Övür'ün o yazısı:
Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi, artık bir Meral Akşener partisi olan İyi Parti'yi de derinden sarstı. İsyan edenler, partiyi FETÖ'cülükle suçlayanlar, listelerin satıldığını iddia edenler birbirini izledi.
Bu iddiaları görmezden gelen Akşener tam tersini yaptı. Çıktı kongrede, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali, kurduğu ilişkileri, siyasi basiretsizliğini unutturarak yeri göğü inleten, partilileri aşağılayan, hakaret eden bir konuşma yaptı. Kimsenin de sesi çıkmadı.
Bu Akşener'in kendisine biat edecek yeni bir parti yönetimi kurma hamlesiydi. Aynı zamanda da İP'teki Mustafa Özcan eksenli FETÖ oyununun yeni işareti.
Çünkü, partinin kuruluş günlerine kadar uzanan İyi Parti-FETÖ ilişkisi yeniden dizayn ediliyordu. Bu ilişkiyi ilk seslendiren de partinin kuruluşunda önemli rol oynayan Koray Aydın'dı. Sonra devreye Ümit Özdağ girdi ve o zaman İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu ile FETÖ'den mahkûm alan dayısı Enver Altaylı ilişkisine dikkat çekerek onu açık açık FETÖ'cü olmakla suçladı.
Bu suçlamalar kervanına CHP'den İyi Parti'ye geçen ama seçim döneminde istifa eden tecrübeli siyasetçi Aytun Çıray da katıldı. Çıray, FETÖ'cüleri devlet kadrolarına yerleştiren İdris Naim Şahin'in adaylığına karşı çıkmış, sonra da kendisinin aday yapılmayacağını öğrenince istifa etmişti.
İstifa gerekçesini anlatırken de "FETÖ'yü yıllarca devlet adına takip etmiş olan bir ilahiyatçıdan aldığım mesaj etkili oldu" diye açıklamıştı.
Daha milletvekili listeleri açıklanmadan ona, "Seni aday yapmayacaklar; çünkü FETÖ istemiyor" diyen kişi yazar İsmail Nacar'dı. Nacar'ın öngörüsü İyi Parti'de FETÖ'nün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu.
Doğrusu bu ilişkiyi geç de olsa bir kısım İyi Partililer de gördü. O isimlerden biri de İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'dı. Son günlerde partiden ihraç edilen 6 kişi arasında yer alan Baykal, ihraç kararına karşı çıkarken FETÖ'yü işaret ediyor ve parti yönetimini suçluyordu:
"Seviye alçakla çukur arasındadır. FETÖ'den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır. Parti Fetnokrat yapıdadır."
Gördüğünüz gibi İyi Parti'de sıradan bir parti içi iktidar kavgası değil, daha derinde siyaseti de esir alan bir FETÖ'yle kavga gerçeği var.
Bundan sonra bu kavga daha da derinleşecek; çünkü teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığına, bizzat İyi Partililerin "FETÖ'cü" diye suçladığı eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu getirildi. Böylece küresel ilişkileri de güçlü olan Kavuncu'nun önü sessiz sedasız açıldı. Bu hamle aynı zamanda Akşener'in veliahdının kim olacağının da işaretiydi.
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