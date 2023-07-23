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Türkiye'nin gözü kulağı yarın toplanacak Kabine'de! Toplantıda birçok konu ele alınacak...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2023 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
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Türkiye’nin gözü kulağı yarın toplanacak Kabine’de! Toplantıda birçok konu ele alınacak...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Masada olan konular; Körfez turunda imzalanan anlaşmalar, tahıl koridoru, ÖTV düzenlemesi, toplu sözleşme takvimi ve Kur-an’ı Kerim’e saldırılar olacak.

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