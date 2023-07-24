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Ekonomi gündemli Kabine toplantısı! İşte masadaki konular

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 09:01
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi çok kritik başlıklarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. 3 haftalık aranın ardından Külliye'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündemi ekonomideki gelişmeler olacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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