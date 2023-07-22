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Zoom toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na karşı intikam hamlesi! Halk TV ile olan tüm anlaşmaları sonlandırdı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Zoom toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na karşı intikam hamlesi! Halk TV ile olan tüm anlaşmaları sonlandırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki bazı isimlerle düzenlediği Zoom toplantısı Türk siyaseti gündemine bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu bu 'darbe' toplantısına ilişkin "Etik açıdan doğru bulmadım" yorumunu yapsa da intikam için kolları sıvadı. Bugün yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ile tokalaşan Kılıçdaroğlu medya alanında operasyona başladı. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandığı belirtilirken bu durum "Bay Kemal intikam alıyor" şeklinde yorumlandı. İşte detaylar...

CHP'de seçimlerde yaşanan ağır hezimet sonrası istifaya yanaşmayan ve 'mücadeleye devam' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" hareketi parti içini karıştırdı.

İMAMOĞLU'NDAN DARBE HAZIRLIĞI

Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen bazı isimlerinin de katıldığı ve adeta Kılıçdaroğlu'na darbe yapmayı planladığı toplantı siyaset gündemine bomba gibi düştü.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

İHANET SONRASI İLK KEZ YÜZYÜZE

Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.

TOPLANTIDA İMAMOĞLU'NA TEPKİLER YÜKSELDİ

Gergin bir havada geçen toplantı öncesi ikili tokalaşırken, Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnada bazı başkanlar kendisine tepki gösterdi.

KENDİSİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe planlayan İmamoğlu'na karşı eleştiriler yükselirken İmamoğlu kendisini "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim" sözleriyle savundu.

BAY KEMAL'DEN İMAMOĞLU MEDYASINA DARBE

Bu toplantı sonrası gözler yarın düzenlenecek olan Parti Meclisi toplantısına çevrilmişken flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaları feshetti.

HALK TV İLE TÜM ANLAŞMALARI FESHETTİ

Fesihname metninde "Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız feshettiğimizi saygılarımızla bildiririz " ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU'NDAN İNTİKAM MI?

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV'ye karşı atılan bu adım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı Zoom toplantısının intikamını aldığını ve medyada bir temizlik yaptığı şeklinde yorumlandı.

İmamoğlu’ndan eleştirilere yanıt

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