CHP’ye ilişkin bomba kulis! Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na rest: Genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM: ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.