CHP'ye ilişkin bomba kulis! Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest: Genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum
Seçimlerde yaşadıkları büyük hezimet sonrası karışan CHP'de sular durulmazken Zoom toplantısı üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan Ekrem İmamoğlu bugünkü toplantıda da bu tavrını sürdürdü. Zoom krizi sonrası ilk kez görüşen ikili tokalaşırken, Kılıçdaroğlu'nun karşısında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum" dediği iddia edildi.
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim hareketi başlatırken sosyal medyaya düşen ve adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığı yapılan toplantı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM: ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
DARBE PLANI SONRASI İLK KEZ BULUŞTULAR
Bu gelişme sonrası gözler bugün düzenlenecek olan toplantıya çevrilmişti. CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu ihaneti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüzyüze geldi.
"BURADA SÖYLEYEMEYECEĞİM HİÇBİR ŞEYİ ORADA SÖYLEMEDİM"
Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe planlayan İmamoğlu'na karşı eleştiriler yükselirken İmamoğlu kendisini "Burada söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim" sözleriyle savundu.
Özellikle İmamoğlu'nun konuşma yaptığı esnalarda tansiyonun yükseldiği toplantıya ilişkin Gazeteci Yalçın Bayer flaş bir iddiada bulundu.
"SEN VARSAN BEN YOKUM"
Bayer, İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na dönerek "Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum" ifadesini kullandığını iddia etti.
BİR DE REST ÇEKTİ
Bayer ayrıca İmamoğlu'nun bu konuşması sonrası Ahmet Akın'ın İmamoğlu'na "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu'nun Akın'a "Toparlayamam dinleyeceksin" karşılığını verdiğini belirtti.
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