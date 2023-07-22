DEVA'da üst düzey istifa! Ramiz Ongun görevi bıraktı Ali Babacan'a salladı: Parti vesayet altında
Yaklaşık yüzde 1'lik oyla CHP'den 15 vekil koparak DEVA Partisi'nde kurucular arasında yer alan Ramiz Ongun partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından istifayı duyuran Ongun, "Alenen yapilan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan Deva Partisinin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir. Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle Deva Partisinden istifa ediyorum." dedi.
CHP'den 15 vekil sayısı ile CHP'den en çok sandalye koparan DEVA Partisi'nde üst düzey bir kriz patlak verdi. Partinin kurucularından olan Ramiz Ongun, Ali Babacan'ı ve DEVA yönetimini sert sözlerle eleştirerek istifa etti.
Sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıklayan Ongun, "Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle Deva Partisinden istifa ediyorum." dedi.
Ongun, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Aziz milletimizin kalkınma ve değişim hasretini gidermek niyetiyle, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışını idame ettirebilmek adına 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisini kurduk. Geçen süre içerisinde memleketin hayrına olacak her çalışmaya dahil olup zarar verebilecek her söyleminde karşısında durduk.
Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada "Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazi tuzaklar olabilir" sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmalan hususunda telkinde bulunmuştum. Maalesef o tuzaklar kuranlar dışardan değil, Deva Partisinin tam merkezinden çıkmıştır. Alenen yapilan yanlışlar milletimizin 5 yıl daha kaybetmesine, büyük ümitlerle kurulan Deva Partisinin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir.
Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olmasi nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu oldugum Deva Partisinden istifa ediyorum.
Ramiz Ongun
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