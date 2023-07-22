AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kur’an-ı Kerim’e saygısızlığa tepki: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ömer Çelik Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygızlığa sert tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz." dedi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi. Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
İSLAM'A HAKARET YAĞDIRIP KUR'AN-I KERİM'E BASTILAR
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.
Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi. Skandal eylem polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirildi.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI
Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmiştİ.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz... Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.
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