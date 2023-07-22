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Adana deprem son dakika! 22 Temmuz Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
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Adana deprem son dakika! 22 Temmuz Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

"Adana'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremlerin detaylarını paylaşıyor. Peki, az önce deprem mi oldu son dakika?" İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi!

"Adana'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. AFAD, Kandilli son depremler listesi vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. 22 Temmuz'da yaşanan depremin detayları ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin detaylarını paylaştı. Peki, az önce deprem mi oldu son dakika?" İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi!

ADANA DEPREM SON DAKİKA!

Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER

22-07-2023 13:37:11 37.852 36.239 7 MW 3.9 Saimbeyli (Adana) 596036

22-07-2023 13:05:51 38.016 37.534 7 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 596035

22-07-2023 13:02:06 37.661 37.435 7 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 596034

22-07-2023 12:55:59 37.775 27.15 6.98 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.38 km] Kuşadası (Aydın) 596033

22-07-2023 12:48:50 37.692 37.403 7 ML 1.4 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 596032

22-07-2023 12:13:28 36.124 27.307 8.52 ML 1.9 Ege Denizi - [64.58 km] Datça (Muğla) 596031

22-07-2023 12:08:00 37.819 30.597 7 ML 1.2 Merkez (Isparta) 596030

22-07-2023 11:50:57 37.26 37.075 7 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 596029

22-07-2023 11:42:41 38.698 44.291 7.64 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [07.55 km] Saray (Van) 596028

22-07-2023 11:34:11 37.398 37.092 6.76 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 596027

22-07-2023 11:19:04 38.058 37.868 7.02 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 596026

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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