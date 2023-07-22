Adana deprem son dakika! 22 Temmuz Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

"Adana'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. AFAD, Kandilli son depremler listesi vatandaşlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. 22 Temmuz'da yaşanan depremin detayları ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin detaylarını paylaştı. Peki, az önce deprem mi oldu son dakika?" İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi!