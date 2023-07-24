24 Temmuz 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de yeni bir kaset vakası daha! Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu’nu hedef almıştı
CHP'de gizli toplantı gerilimi sürüyor. Öyle ki Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçladı. Kerimoğlu'nun bu çıkışının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf dolaşıma sokuldu.