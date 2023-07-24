CHP’de yeni bir kaset vakası daha! Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu’nu hedef almıştı

CHP'de gizli toplantı gerilimi sürüyor. Öyle ki Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP belediye başkanları toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu ahlaksızlıkla suçladı. Kerimoğlu'nun bu çıkışının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf dolaşıma sokuldu.

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