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Son dakika | Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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Son dakika | Irak’ın kuzeyine operasyon! 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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