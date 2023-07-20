Hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Yenilgi olarak görmüyorum
Seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından ikinci kez ekranlara çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin kaptanı olduğunu ifade ederken seçim sonuçlarını bir yenilgi olarak görmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu "Sonuç %60’a %40 olsaydı yenilgi olurdu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu, aldığı 13 mağlubiyet ile adını Türk siyasi hayatına yazdırdı.
ÇOK SAYIDA İSMİ GÖREVDEN ALDI
Seçimlerdeki mağlubiyet sonrası günlerce ekranlara çıkmayan ve faturayı MYK ve danışmanlarına kesen Kılıçdaroğlu partide çok sayıda ismi görevden aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.
NİYE HER SEÇİMDE YENİLGİ?
Geçen yerel seçimlerde başarı kaydetmedik mi? Belli ki başarı elde ediyoruz. Niye her seçimde yenilgi? Yerel seçimlerde başarı elde ettik. 11 büyükşehir belediyesi CHP tarafından yönetiliyor. Bunu yenilgi olarak anlatıyorlar. Eleştiriye hep saygım vardır. Seçimi kazanırsınız, kazanmazsınız ayrı bir şey.
"KAPTAN BENİM"
Biz bakarız, kendi içimizde hesaplaşırız, oturur tartışırız. 'Neden kazanamıdık' masaya yatırırız. Hangi koşullarda kazandık, bunu masaya yatırırız. Ben şunu söyledim; bu geminin kaptanı ben miyim? Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz. Sağlam limana yanaştırır. O liman kurultaydır. PM karar verecek 'şu tarihte kurultay olsun' diyecek. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması.
"SEÇİM SONUÇLARINI YENİLGİ OLARAK GÖRMÜYORUM"
Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum, Sonuç %60'a %40 olsaydı yenilgi olurdu.
"ADAYLIKTAN PİŞMAN DEĞİLİM"
Kılıçdaroğlu adaylık konusunda herhangi bir pişmanlığının olmadığını söylerken "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inandık." ifadelerini kullanmıştı.
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