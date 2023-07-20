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MSB'den flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik ücreti açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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MSB’den flaş Tahıl Koridoru ve bedelli askerlik ücreti açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili açıklamada bulundu. MSB'den yapılan açıklamada, Rus personelin İstanbul'daki koordinasyon merkezinden ayrıldığı duyuruldu. Bakanlık ayrıca bedelli askerlik ücretinin de 122 bin 351 lira olduğunu açıkladı.

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