Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin ne zaman görüşecek? Putin ile açık ve olumlu bir ilişki yürüten tek lider...

AĞUSTOS'TA PUTIN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

Putin'in ağustosta Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair söylemlerin Kremlin tarafından henüz onaylanmamasına ilişkin Kılıç, Rusya ve açıklamaları hakkında yorum yapamayacağını ancak Putin'in ağustosta Türkiye'yi ziyaret etmesine dair planlamalar ve çalışmalar olduğunu kaydetti.

Kılıç, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sürdürülmesi konusunda Putin'in olası taleplerinin ne olabileceğine dair soruya, "Muhataplarımızdan, ortaklarımızdan ve Rus tarafından öğrendiklerimize göre (Rusya'nın) memnun olmadığı bazı meseleler var. Tahıl Anlaşması kapsamında verilen ancak yerine getirilmeyen taahhütleri kast ediyorlar. Bunlar üzerinde çalışmalıyız. Bunun dünyanın şanssız bölgelerine yönelik bir anlaşma olduğu çok açık. Bu anlaşmadan gelecek tahıla bağımlı olan ülkeler olacak, bunun üzerinde çalışacağız." şeklinde cevap verdi.