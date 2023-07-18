İYİ Partili vekillerden AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı! Polisleri de hedef aldılar
AK Parti Bursa İl Başkanlığını hedef alan İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş büyük bir provokasyona imza attı. İl binasında zorbaca girmeye çalışan vekillerin hukuksuzluk dolu eylemlerine polis izin vermedi. Bu durum sonrası İYİ Partililer polislere saldırdı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Olay çıkmasın diye önlem alan, polisimize tekme tokatla saldıran, böyle muhalefet anlayışına yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise "Şehit bacısına küfredenleri partilerinde tutmaya devam eden bu kirli zihniyeti zaten tanıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
"KİRLİ ZİHNİYETİ TANIYORUZ"
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "AK Parti Bursa İl Başkanlığımızın önünde görevini yapan polisimize saldırmışlar. Şehit bacısına küfredenleri partilerinde tutmaya devam eden bu kirli zihniyeti zaten tanıyoruz. Bu açık provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyan tüm partili arkadaşlarıma geçmiş olsun. Siyasi partilerin binalarını hedef alan bu vandal zihniyete karşı gereğini yapmaktan çekinmeyiz." diyerek tepki gösterdi.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
Olay çıkmasın diye önlem alan, polisimize tekme tokatla saldıran, böyle muhalefet anlayışına yazıklar olsun.
Muhalefetin de seviyelisi, erdemlisi gerek…
Milletvekilliği zırhını kullanarak,
İZİNSİZ, HUKUKSUZ, PROVOKATİF...
İyi Parti'nin il başkanı ve iki milletvekilinin İl Başkanlığımıza eylem yaparak girmeye çalışması.. Giremeyince, önünde yapmaya çalıştığı siyasi şov, izinsiz, hukuksuz, provokatif ve seviyesizliklerini bir kez daha ortaya koymuştur.
Geçmişte de benzerlerine imza attıkları gösterilerin kendilerine zerre katkı sağlamadığını göremeyecek kadar basiretsiz bu muhalefetle siyaset yapmak da bizim talihsizliğimiz oldu maalesef.
"HESABINI VERSİNLER!"
Siyaset yapmayı sahne sanatlarını icra etmekten ibaret olarak gören bu zatı muhteremler, milletin hakkını şovlarla sözümona savunmak yerine öncelikle; bir oturup bir kalktıkları, sonra yine oturdukları, kumar masası dedikleri, terör örgütünün siyasi uzantılarıyla omuz omuza yürüdükleri ve patronlarını açıklayamadıkları masada neden yer aldıklarının hesabını versinler.
Türkiye düşmanlarından yana neden saf tuttuklarını vatandaşlarımıza açıklasınlar…
Biz 21 yıldır olduğu gibi Aziz Milletimize hizmet etmeye, eser siyaseti ortaya koymaya devam edecek, bu kutlu vatanın hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz.
Herkes kendine yakışanı yapar!
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