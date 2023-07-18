İYİ Partili vekillerden AK Parti İl Başkanlığı’na saldırı! Polisleri de hedef aldılar

İZİNSİZ, HUKUKSUZ, PROVOKATİF...

İyi Parti'nin il başkanı ve iki milletvekilinin İl Başkanlığımıza eylem yaparak girmeye çalışması.. Giremeyince, önünde yapmaya çalıştığı siyasi şov, izinsiz, hukuksuz, provokatif ve seviyesizliklerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Geçmişte de benzerlerine imza attıkları gösterilerin kendilerine zerre katkı sağlamadığını göremeyecek kadar basiretsiz bu muhalefetle siyaset yapmak da bizim talihsizliğimiz oldu maalesef.