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Öğretmenlere müjde! Tarih değiştirildi! Bakan Yusuf Tekin detayları duyurdu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Öğretmenlere müjde! Tarih değiştirildi! Bakan Yusuf Tekin detayları duyurdu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunda görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihinin 31 Aralık olarak değiştirildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirirken görev sürelerinin hesabında esas alınan tarihte değişikliğe gidildi.

TARİHTE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Daha önce başvurularının 28 Temmuz'da başlayacağı duyurulan isteğe bağlı il değişikliğinde öğretmenlerin görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi.

BAKAN TEKİN BÖYLE DUYURDU

Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.

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