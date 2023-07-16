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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı gerçekleştirildi. Programa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu TöreTürkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve vatandaşlar katıldı.

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