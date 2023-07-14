’Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurular başlıyor! İşte tarih... | Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı

KATILIM E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK! İŞTE BAŞVURU TARİHİ...

Bakan Özhaseki tarafından daha önce 7 Temmuz'da açıklanan ve deprem bölgesindeki illerde, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konut için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe, konutlar için 500 bin ile 800 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanma imkanı sağlayan projeye başvurular 17 Temmuz'dan itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.