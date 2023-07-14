Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan KOBİ’lere müjde! 450 milyon dolarlık destek geliyor

Gaziantep'teki 6 büyük projenin toplam büyüklüğünün 178 milyon TL seviyesinde olduğunun altını çizen Bakan Kacır,''Bu güne kadar bu kapsamda 460 yatarım teşvik belgesiyle özel sektörümüzün gerçekleştireceği 55 milyar TL'lik yatırımın önünü açmış olduk. Kalkınma ajanslarının kaynağından 1 milyar TL'ye yakın kaynağı 11 ilimize tahsis ettik. Gaziantep'teki 6 büyük projenin toplam büyüklüğü 178 milyon TL seviyesinde. Üretim deyince ekonomi deyince aklımıza gelmesi gereken önemli bir şey de KOBİ'ler. Deprem bölgemiz geçtiğimiz on yılda çekim merkezi haline gelmesiyle bu bölgede yüzlerce yeni KOBİ'mizi hayat bulmuştu. Vefat eden vatandaşlarımızın hissedar oldukları KOBİ'lerimizin KOSGEB'e olan tüm borçlarını sildik. Deprem bölgesindeki tüm KOBİ'lerimizin kredi ve destek geri ödemelerini 2024'e kadar, başvuru ve yeni teminat alınmaksızın faizsiz olarak erteledik. KOSGEB acil destek kredisi programını hızla devreye aldık KOBİ'lerimize 1 milyona kadar banka kredisi erişimini sağlamış olduk. Yine son dönemde KOSGEB afet dönemi işletme desteği programını devreye aldık. Doğrudan desteklerimizle KOBİ'lerimizin ayağa kalkmasına hız kazandırmış olduk. Bu ölçekte bir yıkımın ardından KOBİ'lerimizin finansman erişimini kolaylaştırmak üzere alternatif finansman kaynaklarını da yürürlüğe almayı önemli bir görev olarak değerlendiriyoruz'' diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOBİ'LERE SUNACAĞIZ"

Dünya Bankası ile hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman projesi kapsamında depremde işletmeleri hasar gören küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 120 bin ile 500 bin lira arasında 3 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli ve 36 ay vadeli kredinin önümüzdeki hafta itibariyle sunulacağını aktaran Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: