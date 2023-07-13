Hükümetten '400 milyar dolar'lık hedef! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı
Başkan Erdoğan önderliğinde Yeni Kabine ekonomide de çıtayı yukarı çekme hedefinde... Bu kapsamda açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2028 yılında 400 milyar dolar mal ihracatı yapmayı hedefliyoruz" dedi. Diğer yandan Bolat, "Bakanlık olarak haksız ve fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz. Vatandaşın mağdur olduğu haksız ticari faaliyetlerle mücadele için piyasa denetimi yapmaktayız. Fiyat istikrarını sağlamak, istihdam artışını ve büyümeyi sürdürmek istiyoruz" mesajını verdi. Bakan Bolat, hükümetin güven sağlaması ile de istikrarın sağlanıp ticaretin canlandığına işaret etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan dönemde atacağı adımlar hakkında bilgi verdi.
Bakan Bolat önceliklerini, "Sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi. Etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı. Adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret ortamını sağlamak" olarak sıraladı.
2028 YILINDA 400 MİLYAR DOLAR MAL İHRACATI HEDEFİ
Sürdürülebilir ihracat artışı kapsamında hedeflerinden de bahseden Bakan Bolat, "2028 vizyonu kapsamında proje ve faaliyetlerimizle mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin küresel mal ihracatından aldığı payı yüzde 1,2'ye, küresel hizmet ihracatından aldığı payı yüzde 1,5'e yükselteceğiz" dedi.
"İSTİKRAR SAĞLANINCA TİCARET CANLANMAYA BAŞLADI"
Enflasyonist ortamda piyasalarda dalgalanmalar olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "İstikrar sağlanınca ticaret canlanmaya başladı. Türkiye büyüme istikrarı anlamında olumsuzluk yaşamadı. Enflasyonist süreci aşağı indirmek için fiyatlar önemli bir konu. Bakanlık olarak haksız fiyatlarla, fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz. Vatandaşın mağdur olduğu haksız ticari faaliyetlerle mücadele için piyasa denetimi yapmaktayız. Fiyat istikrarı sağlama konusundaki çabalarımız devam ediyor. Haksız uygulamalar ve stokçulukla mücadele ediyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak, istihdam artışını ve büyümeyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
"YENİ PETROL VE DOĞALGAZ KEŞİFLERİ İLE CARİ AÇIĞIMIZI AZALTACAĞIZ"
Cari açığın büyük bölümünün enerji kaynaklı olduğuna da değinen Bolat, "Yeni petrol ve doğalgaz keşifleri ile cari açığımıza neden olan enerjiden kaynaklı açığı azaltacağız. Yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki gelişmelerle dış ticaretteki dengesizliği aşağı çekmiş olacağız" şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan vergi artışlarıyla ilgili de konuşan Bolat, "Depremde 51 bin canımızı kaybettik. O şehirlerimizi ayağa kaldırmak zorundayız. Bu bölgede sosyal ve ticari hayatı canlandırmak zorundayız. Devlet olarak bu konu için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu maliyeti karşılamak için 1,1 trilyonluk ek bütçe meclise sunuldu. Bu giderleri karşılamak için vergi artışına gidildi. Büyük deprem için milli dayanışma gösterildi" diye konuştu.
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