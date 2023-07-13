Hükümetten ’400 milyar dolar’lık hedef! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan vergi artışlarıyla ilgili de konuşan Bolat, "Depremde 51 bin canımızı kaybettik. O şehirlerimizi ayağa kaldırmak zorundayız. Bu bölgede sosyal ve ticari hayatı canlandırmak zorundayız. Devlet olarak bu konu için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu maliyeti karşılamak için 1,1 trilyonluk ek bütçe meclise sunuldu. Bu giderleri karşılamak için vergi artışına gidildi. Büyük deprem için milli dayanışma gösterildi" diye konuştu.

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