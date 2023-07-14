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Fondaş Levent Gültekin'den bir bomba daha! "Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı" dedi CHP'den 4 ismi işaret etti

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Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Fondaş Levent Gültekin’den bir bomba daha! Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir el aday yaptı dedi CHP’den 4 ismi işaret etti

Fondaş isimlerden Levent Gültekin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Adaylığımı engelleme şansım yok" dediğini iddia etmesinin ardından CHP karıştı. CHP Genel Merkezi iddiayı "tamamen hayal ürünüdür" şeklinde yalanlarken, Kılıçdaroğlu'nu ise "kahraman" ilan etti. Bu olay sonrası bir kez daha sahneye çıkan Gülketin'den bomba bir açıklama daha geldi. "Kemal Bey'i bir el aday yaptı." iddiasında bulunan Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili organizasyonun 3 yıl önceden başladığını söyleyen Gültekin, bu organizasyona Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu, Okan Konuralp dörtlüsünün öncülük ettiğini dile getirdi.

CHP'deki değişim kavgasının etkileri sürerken fondaş Levent Gültekin'den bomba bir çıkış geldi. Bay Bay Kemal'e "Aday olma, bu ülkenin son şansını heba etme" dediğini aktaran Gültekin, Kılıçdaroğlu'ndan "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını iddia etti.

"Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir!" diyen Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini de sözlerine ekledi.

"İDDİA EDİLEN DİYALOG TAMAMIYLA HAYAL ÜRÜNÜ"
Levent Gültekin'in iddialarına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Söz konusu açıklamada "İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur." denildi.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KAHRAMAN' AKLAMASI
Bay Bay Kemal'i aklayan CHP Genel Merkezi, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisinde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KILIÇDAROĞLU BİR EL ADAY YAPTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken fondaş Levent Gültekin'den çarpıcı bir çıkış daha geldi. "Kemal Bey'i bir el aday yaptı." diyen Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor." diye konuştu.

"BUNLARI ANLATTIĞIM İÇİN HALK TV'DEKİ PROGRAMIMI KALDIRDILAR"
Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Bu arada 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir organizasyon başlamış. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu eski RTÜK üyesi Okan Konuralp bu dörtlü her hafta Kemal Bey'in evinde toplanıp adaylığını organize ediyorlar. Masayı nasıl kurgulayacağız, liderleri ve kamuoyunu nasıl ikna edeceğiz diye konuştular.

Bunları anlattığım için Halk TV'deki programımı kaldırdılar. Tele 1 bu konuşmayı yaptıktan sonra bir hafta benim için karalama kampanyası yaptı. Sözcü ile anlaştım, programı iptal ettiler reklam yapmalarına rağmen.

"ANLATTIKLARIM YALANSA DELİ OLMAM LAZIM, KENDİMİ NİYE ORTAYA ATAYIM"
Benim anlattıklarım yalansa deli olmam lazım kendimi ortaya neden atayım. Böyle bir açıklama yaptım diyebilir mi.

CHP'de bir çete var, Alevileri kullanarak ihaleleri alıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu onlar kontrol altında tutuyor."

CHP’den Kılıçdaroğlu’nu aklama çabası!
Fondaştan bomba iddia! Aday olma dedim...

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