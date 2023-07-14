Fondaş Levent Gültekin'den bir bomba daha! "Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı" dedi CHP'den 4 ismi işaret etti

KILIÇDAROĞLU BİR EL ADAY YAPTI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken fondaş Levent Gültekin'den çarpıcı bir çıkış daha geldi. "Kemal Bey'i bir el aday yaptı." diyen Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez, bakın etmiyor demiyorum, edemiyor." diye konuştu.

"BUNLARI ANLATTIĞIM İÇİN HALK TV'DEKİ PROGRAMIMI KALDIRDILAR"

Gültekin konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: "Bu arada 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir organizasyon başlamış. Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Enis Berberoğlu eski RTÜK üyesi Okan Konuralp bu dörtlü her hafta Kemal Bey'in evinde toplanıp adaylığını organize ediyorlar. Masayı nasıl kurgulayacağız, liderleri ve kamuoyunu nasıl ikna edeceğiz diye konuştular.