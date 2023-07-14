CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında rüşvet ve dolandırıcılıktan ifade talebi

İşadamı U.G., Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazisini kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik bir proje için Gül İnşaat'a devretti. İnşaat 2015'te başladı. Ancak şirket "Daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız. Bunun karşılığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" vaadiyle U.G.'den 13 dairenin devrini istedi. U.G. de 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde, A.S.'nin sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretti.