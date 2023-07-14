CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında rüşvet ve dolandırıcılıktan ifade talebi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında "dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarından verilen takipsizlik kararının bozulmasını talep eden Yargıtay savcısı, Çalık'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin de alınmasını istedi.
İşadamı U.G., Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazisini kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik bir proje için Gül İnşaat'a devretti. İnşaat 2015'te başladı. Ancak şirket "Daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız. Bunun karşılığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" vaadiyle U.G.'den 13 dairenin devrini istedi. U.G. de 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde, A.S.'nin sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretti.
Kısa süre sonra, verdiği 13 daireden 5'inin Gül İnşaat'a geri devredildiğini anlayan işadamı U.G. dolandırıldığı düşüncesiyle, rüşvet çarkını anlatan iddialarıyla savcılığa dilekçe verdi.
Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a suçlamalar yönelten U.G.'nin dilekçesinde, "Çalık tarafından, projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen projenin mühürlenmemesi, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilerek inşa alanının artırılması ve proje bitirildiğinde iskân alınabilmesi için, 13 dairenin A.S.'nin sahibi olduğu şirkete devri talep edilmiştir" iddiasına yer verildi.
Ancak, önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından da itiraz başvurusu yapılan Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararı verdi. U.G.'nin avukatları da kararı Yargıtay'a taşıdı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede savcılık incelemesinin yetersiz olduğunu belirterek, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, ayrıca Başkan Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?
- 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İstanbul, Ankara...
- 2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…
- AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?
- 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?
- SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...
- Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
- 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! 2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...