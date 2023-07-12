Levent Gültekin'in iddiaları sonrası CHP'den Kılıçdaroğlu'nu aklama çabası! Kahraman ilan ettiler...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından fondaş Levent Gültekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba bir iddia geldi. Gültekin, seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na "aday olma" dediğini aktarırken, Bay Kemal'in kendisine "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" dediğini ifade etti. Bu gelişme sonrası CHP'de ortalık karışırken apar topar bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "İddia edilen diyalog tamamıyla hayal ürünüdür" ifadeleri kullanılırken Kılıçdaroğlu'nu kahraman ilan edildi. İşte detaylar...
Seçimlerde yaşadığı büyük hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve seçim sonuçlarının faturasını MYK ve danışmanlarına kesen Kılıçdaroğlu, 80'e yakın ismin üzerini çizdi.
"MÜCADELEYE DEVAM"
Diğer yandan parti içinde kendisine karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'a karşı "mücadeleye devam" mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ifade etti.
FONDAŞ GÜLTEKİN'DEN BOMBA ÇIKIŞ
CHP'deki değişim kavgasının etkileri sürerken fondaş Levent Gültekin'den bomba bir çıkış geldi.
Bay Bay Kemal'e "Aday olma, bu ülkenin son şansını heba etme" dediğini aktaran Gültekin, Kılıçdaroğlu'ndan "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını iddia etti.
"Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir!" diyen Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini de sözlerine ekledi.
"İDDİA EDİLEN DİYALOG TAMAMIYLA HAYAL ÜRÜNÜ"
Levent Gültekin'in iddialarına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Söz konusu açıklamada "İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur." denildi.
BAY BAY KEMAL'E 'KAHRAMAN' AKLAMASI
Bay Bay Kemal'i aklayan CHP Genel Merkezi, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır" açıklamasını yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisinde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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