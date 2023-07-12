Levent Gültekin’in iddiaları sonrası CHP’den Kılıçdaroğlu’nu aklama çabası! Kahraman ilan ettiler...

"Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir!" diyen Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini de sözlerine ekledi.

"İDDİA EDİLEN DİYALOG TAMAMIYLA HAYAL ÜRÜNÜ"

Levent Gültekin'in iddialarına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Söz konusu açıklamada "İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur." denildi.