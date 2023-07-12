Fondaş Levent Gültekin'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim öncesi görüşmesini anlattı: Adaylığımı engelleme şansım yok
CHP'de yaşanan koltuk savaşının yankıları devam ederken, fondaş isimlerden Levent Gültekin'den Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba bir iddia geldi. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na "aday olma" dediğini aktaran Gültekin, CHP liderinin "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını söyledi. "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir!" ifadelerini kullanan Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini de sözlerine ekledi.
28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.
İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU! KILIÇDAROĞLU REST ÇEKTİ
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de "Topyekün değişim", "Gerekirse genel başkan gitmeli" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. İmamoğlu "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de açık açık meydan okudu. Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.
"Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunan Bay Bay Kemal, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.
TEK AMACI KOLTUĞU SAĞLAMA ALMAK
"Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Bay Bay Kemal, kendine yakın isimleri CHP içerisinde önemli gördüğü makamlara atayarak koltuğunu sağlama almayı da ihmal etmedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken fondaş Levent Gültekin'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreciyle ilgili bomba bir açıklama geldi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK SÜRECİYLE İLGİLİ BOMBA AÇIKLAMALAR
"Kılıçdaroğlu'na adaylığı için bu ülke için son şans, bu şansı heba etme" dediğini aktaran Gültekin, Kılıçdaroğlu'ndan "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını iddia etti.
Fondaş Medyascope'tan Ruşen Çakır'la ortak yayında konuşan Levent Gültekin ifadeleri kullandı:
Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl Nisan ayında. Gittim Kemal Bey'e "Ben bir kitap yazdım, akışa göre siz aday yapıyorlar 2023'te" dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim.
"Nasıl yani?" dedi... Sizi aday yapyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey'e...
"Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme" dedim.
KILIÇDAROĞLU: "ÜLKE BİTTİ HİÇBİRİMİZİN KURTARMA ŞANSI YOK"
Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dedi.
Ben de bunun üzerine "Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?" dedim. "Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız" dedi.
"Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!" dedim, bana "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" dedi.
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