Fondaş Levent Gültekin’den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim öncesi görüşmesini anlattı: Adaylığımı engelleme şansım yok





KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK SÜRECİYLE İLGİLİ BOMBA AÇIKLAMALAR

"Kılıçdaroğlu'na adaylığı için bu ülke için son şans, bu şansı heba etme" dediğini aktaran Gültekin, Kılıçdaroğlu'ndan "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını iddia etti.

Fondaş Medyascope'tan Ruşen Çakır'la ortak yayında konuşan Levent Gültekin ifadeleri kullandı:

Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl Nisan ayında. Gittim Kemal Bey'e "Ben bir kitap yazdım, akışa göre siz aday yapıyorlar 2023'te" dedim. Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz dedim.



"Nasıl yani?" dedi... Sizi aday yapyorlar deyip isimleri verdim Kemal Bey'e...



"Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme" dedim.