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Anayasa Mahkemesi'nden E-ticaret Kanun'u düzenlemesinin iptal talebine ret!

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Anayasa Mahkemesi’nden E-ticaret Kanun’u düzenlemesinin iptal talebine ret!

E-ticaret düzenlemesi için Danıştay 10. Dairesi, geçici olarak yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Bakanlık, Danıştay'ın kararına itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, e-ticaret Kanun'u düzenlemesinin iptal talebini ret etti.

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