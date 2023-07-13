Başkan Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi! İşte masadaki konular

Herkesin şu anda merak ettiği soru şu olacak. Emekli maaşlarına seyyanen bir zam söz konusu olacak mı? Çünkü MHP lideri Bahçeli Grup Toplantısı'nda memurların zam oranındaki seyyanen zam oranının emekli maaşlarına da uygulanması yönünde bir talepleri olduğunu dile getirmişti.

Meclis'te de görüşülüyor bugün. Bu görüşmenin oluyor olması da elbette ki gündeme emekli maaşlarına yapılabilecek olası bir zammı da getirebileceğini söylemek mümkün." dedi.