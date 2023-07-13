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Başkan Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi! İşte masadaki konular

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Başkan Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi! İşte masadaki konular

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Liderlerin görüşmesi saat 15.09'da sona erdi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

Akkuş, "Son görüşme 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmişti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'da yaptığı arka arkaya görüşmelerden sonra böylesi bir görüşmenin olması Ankara kulisleri tarafından bekleniyordu.

Herkesin şu anda merak ettiği soru şu olacak. Emekli maaşlarına seyyanen bir zam söz konusu olacak mı? Çünkü MHP lideri Bahçeli Grup Toplantısı'nda memurların zam oranındaki seyyanen zam oranının emekli maaşlarına da uygulanması yönünde bir talepleri olduğunu dile getirmişti.

Meclis'te de görüşülüyor bugün. Bu görüşmenin oluyor olması da elbette ki gündeme emekli maaşlarına yapılabilecek olası bir zammı da getirebileceğini söylemek mümkün." dedi.

Görüşme başladı! İşte ilk görüntüler GÖRÜŞME BAŞLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Erdoğan – Bahçeli görüşmesi saat 14’te ERDOĞAN – BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ SAAT 14'TE

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