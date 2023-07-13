Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Kalır mı kalmaz mı göreceğiz
NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirvede bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, 14-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden zaferle ayrılması ve hezimete uğrayan 7'li koalisyonun adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.
Başkan Erdoğan, 14-28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerle ilgili "AK Parti sizin liderliğinizde son 20 yılda 17 seçim kazandı. '14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri uzun yıllar konuşulmaya, üniversitelerde ders olarak okutulmaya devam edecektir. Millet olarak nasıl bir badire atlattığımız, nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla anlaşılacaktır.' dediniz. Milletin iradesiyle ortaya çıkan bu son tabloda hangi riskleri aştı Türkiye? Gelecekle ilgili fırsatlar nelerdir?" sorusuna yanıt verdi.
"KOALİSYON HÜKÜMETİ OLSAYDI, BİZ BU YOLLARI, KÖPRÜLERİ YAPABİLİR MİYDİK?"
Başkan Erdoğan, "Buradaki en önemli risk, geçmişte biliyorsunuz biz Türkiye'de altı aylık hükümetler gördük. Bir yılı doldurmayan hükümetler gördük. Burada istikrar olur mu? Olmaz. Nitekim bu istikrarsızlığın neticesinde de Türkiye her yönden adeta bir çöküntüyle baş başa oldu. Bizim dönemimizde bu tür şeyleri yaşamıyoruz. Karar almaksa, her tür kararı süratle, rahatlıkla alıyoruz. Yani burada savunma sanayiinden tutun eğitime, ulaşıma, altyapı ve üstyapıdaki aldığı mesafe Cumhuriyet tarihinde yok. Bölünmüş yol dediğin zaman 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış, şimdi sadece bizim bu dönemde 28-29 bin kilometreye ulaştı. Eğer bu bir koalisyon hükümeti olsaydı, biz bu yolları, köprüleri yapabilir miydik? Şurada Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün ortasından da inşallah raylı sistemi yapacağız. Şu anda onun hazırlıkları içerisindeyiz. Raylı sistem onun üzerinden geçtiği zaman ki yaklaşık 110 kilometrelik bir sistem bu. Bu Türkiye'de değil, dünyada ayrı bir hava oluşturacak." dedi.
"BÜTÜN PARTİ GENEL BAŞKANLARININ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞI BİR SİSTEM BİZİ NEREYE GÖTÜRÜRDÜ?"
Muhalefetin pert araç kullanmaya alıştığını söyleyen Erdoğan, "Aynı şekilde şu anda Çanakkale Köprüsü, dünyada ilk üçün içerisinde, böyle bir köprü. Bunlarla biz iftihar ediyoruz. İstanbul-İzmir arasını 7,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düşürmek bunlar rastgele olaylar değil. İşte bütün bunlar şu andaki hükümet etme yapısının bize kazanımlarıdır. Yani bütün parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı bir sistem bizi nereye götürürdü? Felakete götürürdü. Yani duvarlara çarpa çarpa giden bir araç düşünün, ondan bir şey olur mu? Olmaz. Pert olur. Ama maalesef bunlar pert araç kullanmaya alışmışlar. Şu an itibariyle yoğun bir şekilde inşallah yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla inşallah büyümeyi sağlayacağız. Bu anca şu andaki yapıyla olur. Bunların mantığıyla olmaz. Ne oldu, hesap uzmanı çok başarılıydı, iyi hesap yapıyordu? Ama gelin görün ki hesap, kitap tutmadı. 38 tane milletvekilliğini beraber seçime girdiği ve toplamı yüzde 1'i bile bulmayan ortaklarına dağıttı. Kendisi de zafiyete düştü. Şimdi 'kalayım mı kalmayım mı' devamlı bunun hesabı yapılıyor. Ve önümüzdeki haftalarda, aylarda kalır mı kalmaz mı bu görülecek. Ama bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz farklı." ifadelerini kullandı.
MUHALEFETİMİZ NE YAZIK Kİ TERÖRİSTLERLE YOL YÜRÜMEYE ÇALIŞTI
Başkan Erdoğan, seçim öncesinde PKK elebaşlarının da desteklediği 8'li koalisyona tepki gösterirken, "3 gündür buradayız. NATO Zirvesinde toplantılarımızı yapıyoruz. Ve bütün liderlerin Türkiye'ye bakışı çok farklı. Dünya liderleri bize bu gözle bakarken, Türkiye'nin terörizmle mücadelesi NATO tarafından kabul görürken, bizim muhalefetimiz ne yazık ki teröristlerle yol yürümeye çalıştı. Feraset sahibi milletimiz teröristlerle kol kola yol yürünmeyeceğini, ortaklıklar kurulmayacağını anlattı. Umut ediyorum ki muhalefet bu dersi almıştır. Ülkemiz için en büyük risklerden birini de terör örgütleriyle bir araya gelen siyasi partiler oluşturdu." şeklinde konuştu.
"ÜLKEMİZE "TÜRKİYE YÜZYILI" VİZYONUNU ÇİZDİK"
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı ile ilgili olarak da konuşurken "Bu ülke, 2023 seçimlerinde terör örgütlerinin güdümüne giren, onların çizdiği yol haritasını kullanan siyasileri gördü. Terör örgütlerine verdikleri sözleri hayata geçirmek için çırpınan siyasiler gördük. Ekonomide yaşanan sıkıntılar öne çıkartılarak, terör örgütlerine alan açılmak istendi. Ülkemize "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu çizdik. Bu vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var. Beşerî sermayemizi öne çıkartarak, bu fırsatları ülkemiz lehine, vatandaşlarımızın refahına kullanacağız. 21 yılda her alanda sağlam temellere oturan altyapıyı inşa ettik. Şimdi bu altyapı üzerine kurduğumuz yapıyla Türkiye Yüzyılını hayata geçireceğiz." dedi.
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