Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Sözleşmeli er Erdem Kavlak şehit oldu
Son dakika haberine göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan silah kazası nedeniyle yaralanan sözleşmeli er Erdem Kavlak, Hakkari'de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Söz. Er Erdem Kavlak'ın şehit olduğunu açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Söz. Er Erdem Kavlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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