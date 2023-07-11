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Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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