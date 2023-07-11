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2023 'Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvelleri'nde değişiklik! TBMM'deki komisyonda kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Son dakika... 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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