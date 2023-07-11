İzmir'de suya 2 ayda bir zam! O tarihten itibaren geçerli olacak
Su kesintilerinin sık sık yaşandığı İzmir'de suya zam yapıldı. İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer liderliğinde toplandı. Toplantıda ağustos ayında geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması meclis üyelerince oy çokluğuyla kabul edildi. İzmirliler böylelikle ağustos ayında suyu zamlı şekilde kullanmış olacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.
İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.
İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.
Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.
Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında suya 0.81 oranında zamn gelmiş, İzmirliler haziran ayından itibaren yeni ücretten faturalandırılmıştı.
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