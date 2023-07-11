Kemal Kılıçdaroğlu’nun alçak sözlerine AK Parti’den sert yanıt: Hırsızın kim olduğunu millet 28 Mayıs’ta size gösterdi

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ İLE KARA PROPAGANDA

Sözlerinin bir kısmında ise utanmazlığına devam eden ve Başkan Erdoğan'ın deyimi ile bu ifadeye çok yakışan Bay Bay Kemal, "Bayburt'ta Erdoğan konuşmuş, 'maalesef hırsızlar çok' demiş. Vallahi billahi doğru. Ben Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum: Saray'da sağına bak, soluna bak, önüne bak, arkana bak kesin göreceksin; aynaya bak kesin göreceksin." cümleleri ile seçim yenilgisi görmenin hırsına kapılarak milletin adamı Başkan Erdoğan'ı karalamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilgili kısmını sosyal medya hesabından da paylaştı.

DAĞ: HIRSIZIN KİM OLDUĞUNU MİLLETİMİZ 28 MAYIS'TA SİZE GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yalan ve iftirada kimseye rol kaptırmayan CHP liderine çok sert bir yanıt geldi.