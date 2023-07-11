İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz
Başkan Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ve İYİ Parti arasındaki savaş şiddetlenerek devam ediyor. Daha önce "Bizim vatandaş, HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit." sözleriyle CHP'yi hedef alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, bu defa da katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle saldırdı. Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz." dedi.
Yaşadıkları seçim hezimeti sonrası iç hesaplaşmalara boğulan CHP ve İYİ Parti arasındaki karşılıklı restleşmeler sürüyor. Birçok kez CHP'ye yönelik ağır eleştirilere bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, şimdi de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
"MUHALEFETİN TABAN OYUNU ALDI"
Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde bir varlık gösteremediğini vurgulayan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil." dedi.
"2019'DAKİ GİBİ OLMAZ"
CHP'nin 2024 seçimlerde büyükşehirlere kaybedebileceğini söyleyen Beker, "Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz." ifadelerini kullandı.
"İTTİFAK OLMAZSA ADAY ÇIKARTACAĞIZ"
İttifak olmazsa her yerde aday çıkartacaklarını vurgulayan İYİ Partili Beker, "Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır.
Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız." dedi.
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