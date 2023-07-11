İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi: 150 kez aday olsa Tayyip Bey’e karşı kazanamaz

"İTTİFAK OLMAZSA ADAY ÇIKARTACAĞIZ"

İttifak olmazsa her yerde aday çıkartacaklarını vurgulayan İYİ Partili Beker, "Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır.

Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız." dedi.