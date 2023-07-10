10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor!

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Litvanya’ya gidiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Başkan Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA