Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı: Darbelerin en alçağı



Ortak fikir darbeyi önledi



Mürted Hava Üssü... Şimdiki adı Akıncı... 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi.

Ankara'yı bombalayan uçaklar oradan havalandı.

Ve o gece... Halk... Elektrikleri kesti... Mürted yakınlarında... Kazan ovasındaki otları... Tarladaki hasat edilmiş ekinleri... Samanları yakarak... Dev bir duman bulutu yarattı... İniş ve kalkış için görüş mesafesi kalmayan... Bomba yüklü uçaklar havalanamadı.

Otların... Saman balyalarının yakılması... Kimin fikriydi?

Numan Kurtulmuş dedi ki:

- O gece... Çankaya Köşkü'nde toplandığımız odada bu fikir doğdu... Mürted'in çevresindeki otların, tarlalardaki ekinlerin, harman alanlarındaki samanların yakılması fikri... Ve hemen ilgili arkadaşlar arandı... Kısa süre sonra da plan devreye girdi... Uçaklar havalanamayınca, darbe önlenmiş oldu.

Köşk'ün ışıklarını kapattık.

Üzerimizde sürekli olarak jetler uçuyordu.

Bir ara... Halkın toplandığı beş numaralı kapının önüne bir tank geldi... Havaya ateş açtılar.

Bizler... Bütün odaları kapatarak, tek bir odada toplanarak, sabaha kadar çalıştık.