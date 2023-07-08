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Türkiye ile Ukrayna arasında "stratejik" anlaşma

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik anlaşma

Türkiye ile Ukrayna arasında, stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma yapıldı.

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