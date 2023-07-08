CHP'nin belediyecilik anlayışı sıfırın altı! 30 yıl öncesine döndü! Haliç ve Küçükçekmece'de iç sızlatan görüntü
2019’dan bu yana CHP’li İBB’nin vatandaşa çektirdiği çile bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun başa geldiğinden bu yana adeta ‘hizmet’ kelimesinin ne olduğunu bilmiyor bir şekilde, İstanbullu vatandaşlara yaşattığı acı dolu belediyecilik anlayışı artık cana tak etmiş durumda. Bir dönem kokusundan yanından geçilemeyen, temizlenmesine imkansız gözüyle bakılan, İstanbul'un ‘Altın Boynuz’u Haliç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı kritik adımlarla hak ettiği temiz görüntüye kavuşmuştu. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl görev sürecinde Haliç adeta eski ‘pis’ günlerine geri dönerken, bir yandan da Avcılar ve Küçükçekmece'ye kıyısı olan Küçükçekmece Gölü'nün bazı bölümleri renk değiştirmeye başladı. Çevre sakinleri, renk değişimi nedeniyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'hizmetten yoksun' belediyecilik anlayışı bitmek bilmiyor. İstanbullu vatandaşlara çektirdiği çile artık tak etme noktasına gelirken, birçok vatandaş 2024 'yerel seçimleri'nde İmamoğlu'nun artık olmayacağı konusunda hemfikir.
İstanbul'un 'Altın Boynuz'u Haliç'i eski 'pis' günlerine geri döndürmekte kararlı olan İmamoğlu, bu sefer yeni patlaklar verdi. Avcılar ve Küçükçekmece'ye kıyısı olan Küçükçekmece Gölü'nün bazı bölümleri renk değiştirdi. Çevre sakinleri, renk değişimi nedeniyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
UTANMADAN BİR DE HALİÇ'E ORTAK ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sefer de Haliç'i sahiplendi ve "Haliç'i biz temizledik" paylaşımında bulundu.
Bu skandal açıklama akıllara bir kez daha Haliç'in eski halini getirdi.
HALİÇ PROJESİ BAŞKAN ERDOĞAN VE EKİBİNE AİT!
Haliç'teki içler acısı tablo, milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin vizyon sahibi tarafından bertaraf edilmişti.
Ancak halkın refahı ve huzuru için gece gündüz çalışan Başkan Erdoğan'ın projelerini sahiplenmeye kalkanlar sıraya girdi.
Vasattan öteye geçemeyen İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın gözünü boyamak için Haliç üzerinden yeni bir algıya soyundu.
VEYSEL EROĞLU: BİR PROFESÖR 'HALİÇ'İ KURTARMAK MÜMKÜN DEĞİL' DEMİŞTİ
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Veysel Eroğlu, "Haliç'te kokudan geçilmez, üzeri balçıkla kaplı, insanların gitmek istemediği bir su kütlesiydi. Hatta o dönem üniversitede bir profesör Haliç hakkında bir proje hazırlamış ve 'Haliç'i kurtarmak artık mümkün değil üzerini kapatalım bir de küçük kanal açalım diye. Ve bu proje ödül almış." ifadelerine yer verdi.
Altın Boynuz Haliç, kurtarılması zor bir haldeydi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇIKTI VE "OLMAZ" DENİLENİ YAPTI
Ancak dönemin İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan bu konuda kararlıydı.
Haliç kokusundan durulmaz, çevresinde gezilmezdi.
Başkan Erdoğan bir proje başlattı ve Haliç'in dibinden balçıklar temizlendi etrafındaki fabrikalar tek tek kaldırıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ BİR KONUŞMA DAHA
Projeyi nasıl hayata geçirdiklerini 2019'daki konuşmasında bir kez daha hatırlatan Başkan Erdoğan, "Biz Haliç'i kurtaracağız, yeniden o eski ihtişamlı günlerine döndüreceğiz, burayı tekrar Altın Boynuz haline getireceğiz.' dedik ve kolları sıvadık." dedi.
Beyoğlu Camikebir'deki Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada Başkan Erdoğan, atık su arıtma tesisleri kurarak, Haliç'e atık su girişini önlediklerini, Haliç'teki balçığı yine bir boru hattıyla bugünkü Alibeyköy'de bulunan Vialand'a taşıdıklarını aktarmıştı.
"HALİÇ'E GÜNDE 260 BİN METREKÜP SU…"
(2019'daki tarihi açıklamalar...) Derin borularla, İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e günde 260 bin metreküp su taşıdıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Boğaz'ın suyunu oraya taşıdık. Niye? Su devir daimini iyi yapalım, Haliç'teki kokuyu tamamen kaldıralım ve Haliç'i artık balık tutulur, hatta yüzülür hale getirelim. Boğaz'dan Haliç'e deniz suyunu aktarabilmek için 5 kilometre tünel yaptık. Haliç'teki çözünmüş oksijen miktarını artırarak Haliç suyunun yenilenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artmasını sağladık. Aşama aşama yaptığımız çalışmalarla Haliç yeniden hayat buldu. Hamdolsun Haliç temizlendi, eski ihtişamına yeniden kavuştu.
"BİZ İZMİR'İ DE ALALIM ORAYI DA PIRIL PIRIL HALE GETİRELİM İSTİYORUZ"
O dönem Başkan Erdoğan şunları kaydetmişti:
Şimdi İzmir'in Körfez'ine bakın. Körfez maalesef kokudan geçilmiyor. Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi'nin hali de bu. İşte onun için diyoruz ki belediyecilik AK Parti'nin işidir ki biz İzmir'i de alalım orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz. Burada şu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum, şayet biz muhalefete göre politikalarımızı belirleseydik emin olun hala Haliç kire, bataklığa, pis kokulara mahkum olurdu. Şayet bunlara kendimizi konumlandırsaydık bugün İstanbul'da hala çöp dağları altında insanlarımız Ümraniye'de olduğu gibi ölüyor olacaktı. Şayet bunların dediklerine göre hareket etseydik ne Avrasya Tüneli ne Marmaray ne Yeni Havalimanı olurdu.
İnşallah şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız. Onu da halledeceğiz. Aynı şekilde ne Bolu, ne Ovit tünelleri, ne de 30 tane yeni havalimanımız olurdu. Şayet biz o malum meslek odalarının baskılarına boyun eğseydik bugün İstanbul hala üç 'Ç' yani çöp, çamur ve çukur ile üç 'Y' yani yokluk, yolsuzluk ve yasaklara esir olurdu. Şayet biz CHP'nin eleştirilerine prim verseydik bugün ülkemiz hala IMF'nin kapısında tefecilere el açıyor olacaktı.".
HALİÇ VE EROĞLU ETKİSİ! "HALİÇ DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİYDİ"
Haliç'in temizlenmesi projesindeki önemli isimlerden biri de eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ydu.
Eski Bakan Eroğlu, "Biz Haliç'e 1997 yılında başladık. 1997 yılı 'Haliç Yılı' ilan ettik. İBB'nin bütün birimleriyle asrın projesini yaptık. Dünyanın en büyük çevre projesiydi. Atık suları temizledik." dedi.
Bu dönemde Haliç'e giren atık su bertaraf edildi ve atık tesisleri kuruldu, çamur temizliğinin ardından da çevre düzenlemesi yapıldı.
İMAMOĞLU'NUN HAZIRA KONMA ALIŞKANLIĞI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan ''Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu'' paylaşımı büyük tepki topladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: İSTANBUL'U İÇİNDE SÜRÜKLENDİĞİ BU FETRET DEVRİNDEN HEP BERABER ÇIKARTACAĞIZ
16 Haziran 2023 Cuma günü İstanbul'da restore edilen Vaniköy Camii'nin açılışında yaptığı konuşmada, CHP elinde İstanbul'da yaşananlara değinerek ağır eleştiri yöneltti.
Başkan Erdoğan, bunlarla birlikte havalimanlarından raylı sistemlere, şehir hastanelerinden okullara, yollara, köprülere, kültür merkezlerine kadar her alanda İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturduklarını aktardı.
Son 21 yılda İstanbul'a yaptıkları kamu yatırımlarının toplam tutarının güncel rakamlarla 812 milyar lirayı geçtiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum" ifadesini kullandı.
KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ DE HALİÇE DÖNÜYOR! İMAMOĞLU UYUYOR
İBB'nin 'hizmet'ten bir haber tutumundan rahatsız olan vatandaşlar artık son raddelerini yaşıyor. Bu kez de, bölge sakinlerinin yürüyüş yapmak ve balık tutmak için tercih ettiği Küçükçekmece Gölü'nün bazı bölümlerinde su, kahverengi oldu. Göl çevresinde balık tutan ve yürüyüş yapan çevre sakinleri, renk değişimi nedeniyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Balık tutmak için arkadaşıyla gölün Avcılar Gümüşpala kıyısına gelen Fatih Dikçi, suyun eskiden çok temiz olduğunu ancak son 2-3 yıldır kirlendiğini söyledi.
Dikçi, İBB'nin gölü temizlenmemesinden şikayet ederek "Temizleseler daha iyi ve ferah olacak ama gördüğümüz gibi gölümüzün rengi maviydi kahverengi oldu." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro ışığı yandı! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL 2023? Başvuru tarihi, şartları...
- Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....
- Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! 3 bardak suya...
- Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 1 ayda 56 kiloya düştü! 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! Tek formülü...
- POMEM 2023 sınavları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? POMEM parkur ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?
- DGS sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı
- LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?
- Gelinim Mutfakta 7 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...