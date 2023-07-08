Başkan Erdoğan'ın diplomatik gücü dillerde! BM Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki "etkileyici" rolüne dikkat çekti
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve çok sayıda ülke, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasındaki inisiyatifi dolayısıyla Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Türkiye'nin "etkileyici" konumuna tekrardan vurgu yaptı.
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle sekteye uğrayan küresel tahıl sevkiyatına ilişkin etkin rol almayı sürdürüyor.
Küresel gıda krizinin çözümü için Ankara'nın koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalandı.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DİPLOMATİK AKTÖR"
New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına konuşan Griffiths, yaklaşık 10 gün sonra süresi dolan anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili, "Bununla ilgili herkesin Türkiye'ye yöneleceğini umuyorum. Ankara ile haftada iki veya üç kez bu konuyu konuşuyoruz." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Griffiths, tahıl anlaşması konusunda Türkiye'nin "büyük, etkileyici bir savunucu ve diplomatik aktör" olduğunu vurguladı.
BM Genel Sekreter Yardımcısı, söz konusu anlaşmanın uzatılması konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesini de gündeme getirdi.
ANLAŞMANIN UZATILMAMASI "KORKUNÇ SONUÇLARA" YOL AÇABİLİR
Martin Griffiths, dünya genelindeki tahıl ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Karadeniz tahılının ihracatına yönelik anlaşmanın uzatılmamasının "korkunç sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Tahıl anlaşmasının uzatılmasının Afrika halkının gıda temini konusundaki önemine değinen Griffiths, "Bunu her üç ayda bir yaşamak istemiyoruz. Bu, ticari güvene büyük ölçüde zarar veriyor. Gıda fiyatları üzerindeki etkiye zarar veriyor." dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.
Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. torba yasa ile 100 bin işçiye kadro müjdesi! Taşerona kadro ışığı yandı! TYP, belediye şirket, 3600 ek gösterge...
- VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL 2023? Başvuru tarihi, şartları...
- Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....
- Ödem, kolesterol, mikrop ne varsa yok ediyor! İbrahim Saraçoğlu tarifini paylaştı! 3 bardak suya...
- Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 1 ayda 56 kiloya düştü! 2 çocuk annesi Pelin Akil'e 6 kilo verdiren diyet listesi! Tek formülü...
- POMEM 2023 sınavları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? POMEM parkur ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?
- DGS sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı
- LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?
- Gelinim Mutfakta 7 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...