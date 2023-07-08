Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena ti'ye aldı: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...
Seçimler öncesi CHP ve FETÖ kumpası sonrasında Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce bir vatandaşla telefonla konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı. Telefonda kendisine "geliyorum" diyen vatandaşa, "Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama..." şeklinde cevap veren İnce çevresindeki vatandaşları güldürdü. İşte detaylar...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim döneminde CHP ve FETÖ tarafından kendisine kurulan kumpas sonrasında "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.
"HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE"
Bu kumpas öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Memleket Partisi'nde ziyaret etti. Bu görüşme sonrası iki isim basın toplantısı düzenlerken İnce "Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na kapıları kapattı.
İTTİFAKA GİRMEYİNCE OPERASYON GELDİ
İnce koalisyona katılmayınca FETÖ ve CHP ortaklığında düzenlenen kumpas sonrası adaylıktan çekilme kararı aldı. İnce yaptığı açıklamada CHP ve FETÖ'ye sert sözlerle yüklendi.
FETÖ DÜĞMEYE BASTI
"Sahte görüntüler yayımlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey yayımlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. 'Özel hayatın gizliliği' diyor. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki, benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, bu iftira."
"HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN"
"Atılan iftiralara, 'Saraya giden CHP'li'den başlayarak 'Saraydan para aldı, çekilemez' diyenlere, 'O görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Diyorum ki bakın benim bu kumpaslardan, bu montajlardan, bu sahte dekontlardan, olmayan ciplerden, bunlardan korktuğum falan yok, 45 gündür buna direniyorum zaten. En son geldikleri nokta 'O çekilemez, saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek' diye soranlar var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket' dedim. 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan' dedim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."
SEÇİMLERDEN SONRA İLK MESAJ
Seçimlerden sonra "Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." ifadelerini kullanan İnce partisine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
BAY KEMAL'İ Tİ'YE ALDI
Çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim döneminde iddialı söylemlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına göndermede bulundu.
"GELİYORUM DİYENLER PEK GELEMİYOR AMA..."
Sosyal medyada gündem olan bir videoda İnce, telefonla yaptığı görüşmede "geliyorum" diyen vatandaşa, "Geliyorum diyor, geliyorum diyenler pek gelemiyor ama..." şeklinde cevap verdi.
Söz konusu videodaki diyalog, sosyal medya kullanıcıları tarafından Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum" sloganına gönderme olarak yorumlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...
- Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu... Özkan Uğur kimdir?
- Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri
- Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?
- Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...
- 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?
- Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?