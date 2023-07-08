Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu’nu fena ti’ye aldı: Geliyorum diyenler pek gelemiyor ama...

İTTİFAKA GİRMEYİNCE OPERASYON GELDİ

İnce koalisyona katılmayınca FETÖ ve CHP ortaklığında düzenlenen kumpas sonrası adaylıktan çekilme kararı aldı. İnce yaptığı açıklamada CHP ve FETÖ'ye sert sözlerle yüklendi.

FETÖ DÜĞMEYE BASTI

"Sahte görüntüler yayımlanıyor 45 gündür. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor, saldırılıyor. Alıyorlar bir porno sitesinden bir şey yayımlıyorlar. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, 'Muharrem İnce'ye iftira atılıyor' diye yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyor. 'Özel hayatın gizliliği' diyor. 'Özel hayatın gizliliği' diye yazanlar, FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olabilmesi için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar ama gizlice çekilmişti. Benimkisi öyle değil ki, benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu, özel hayat falan değil, bu iftira."