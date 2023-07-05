Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu’nun değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor

İNCE'DEN İLK YORUM GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu'yla ilgili, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den ilk yorum geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "CHP'de genel başkanın nasıl geleceği belli. Ama nasıl gider, o belli değil. Başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceği tüzükte yazılı olmalı. Bir seçim, iki seçim neyse. Bir kuralı olmalı. Geçmişte önerdim dedim ki Kurala bağlayalım. Bu, Kılıçdaroğlu meselesi değil, Kılıçdaroğlu gider, başkası gelir. Kural olmadığı sürece aynısını yapar fark etmez. Yine yüzde 25'te kalır. Bu tek adamlık olmasa, parti demokratik olsa 39 milletvekilliği hediye edilir miydi? Düşünün partinin oyu yine yüzde 25. Ama 39 milletvekili vermişsin. Ya CHP'nin oyu düştü ya bu partilerin oyu yok. Bana sorarsan bu partilerin oyu yok." dedi.

CHP'DE DEĞİŞİM RÜZGARLARI

Kılıçdaroğlu cephesinden kendisine davet gelmediğini belirten İnce, İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısıyla ilgili olarak ise "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur" yorumunu yaptı.