Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısına çarpıcı çıkış: Atatürk gelse şansı zor
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de hareketlilik devam ediyor. Değişim çağrısını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi adaylıktan çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den konuyla ilgili ilk yorum geldi. İnce, CHP'deki değişim çağrılarıyla ilgili “Atatürk gelse kurultay şansı zor olur” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Partisinin başında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrısı ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu bu değişime öncülük yapabileceğini ve her türlü görevi almaktan çekinmeyeceğini sık sık ifade etti. CHP'li pek çok isim de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi ve 12'nci seçim yenilgisini alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ise tüm bu çağrıları görmezden gelip görevini sürdüreceğini vurguladı.
İMAMOĞLU MANİFESTO YAYIMLADI
Değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı.
CHP grup toplantısından kısa süre sonra yayına giren internet sitesinde İmamoğlu'nun adı geçmese de onun çağrılarına yer verildi.
İNCE'DEN İLK YORUM GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu'yla ilgili, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den ilk yorum geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "CHP'de genel başkanın nasıl geleceği belli. Ama nasıl gider, o belli değil. Başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceği tüzükte yazılı olmalı. Bir seçim, iki seçim neyse. Bir kuralı olmalı. Geçmişte önerdim dedim ki Kurala bağlayalım. Bu, Kılıçdaroğlu meselesi değil, Kılıçdaroğlu gider, başkası gelir. Kural olmadığı sürece aynısını yapar fark etmez. Yine yüzde 25'te kalır. Bu tek adamlık olmasa, parti demokratik olsa 39 milletvekilliği hediye edilir miydi? Düşünün partinin oyu yine yüzde 25. Ama 39 milletvekili vermişsin. Ya CHP'nin oyu düştü ya bu partilerin oyu yok. Bana sorarsan bu partilerin oyu yok." dedi.
CHP'DE DEĞİŞİM RÜZGARLARI
Kılıçdaroğlu cephesinden kendisine davet gelmediğini belirten İnce, İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısıyla ilgili olarak ise "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur" yorumunu yaptı.
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