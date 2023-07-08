08 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD ile kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

ABD ile kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
ABONE OL
ABD ile kritik temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede NATO'nun genişlemesi, Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA